رصد جديد لفيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في ولاية نيويورك
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رصد جديد لفيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في ولاية نيويورك

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العرب اليوم - رصد جديد لفيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في ولاية نيويورك

واشنطن ـ العرب اليوم

حذر مسئولو الصحة في ولاية نيويورك الأمريكية من اتساع نطاق الانتشار المجتمعي لفيروس شلل الأطفال

 

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رصد جديد لفيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في ولاية نيويورك رصد جديد لفيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في ولاية نيويورك



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