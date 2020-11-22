البرازيل تسجل 32622 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 376 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت 32622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و376 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن ستة ملايين و 52786 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 168989 ​​​، مشيرة إلى تعافي 5.4 ملايين مريض.