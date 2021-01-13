عدد الإصابات اليومية بكورونا في الصين تسجل أعلى مستوى في 5 أشهر

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى زيادة يومية في الإصابات منذ أكثر من 5 أشهر.وذكرت اللجنة في بيان أن 107 من الحالات الجديدة كانت حالات إصابة محلية وأن عدد حالات الإصابة الجديدة بدون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين حالات مؤكدة، تراجعت إلى 38 حالة من 81 حالة في اليوم السابق.وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 87607 حالات بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634.