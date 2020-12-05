الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا
آخر تحديث GMT04:48:50
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العرب اليوم -

العرب اليوم - الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
شنغهاي - العرب اليوم

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 17 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الرابع من ديسمبر دون تغيير عن اليوم السابق وأضافت اللجنة في بيان أن 15 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج وذكرت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل 12 حالة إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض دون تغيير أيضا عن اليوم السابق وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86601 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

صحة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أخبار ذات صلة

GMT 04:38 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

تونس تعتزم اقتناء 6 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا
العرب اليوم - تونس تعتزم اقتناء 6 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

GMT 04:31 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

كوريا الجنوبية تسجل 583 إصابة جديدة بكورونا
العرب اليوم - كوريا الجنوبية تسجل 583 إصابة جديدة بكورونا

GMT 04:29 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى مليون و156770
العرب اليوم - ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى مليون و156770

GMT 04:05 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

كورونا "يتوحش" في الولايات المتحدة الأميركية لليوم الثاني
العرب اليوم - كورونا "يتوحش" في الولايات المتحدة الأميركية لليوم الثاني

GMT 04:00 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

الصحة العالمية تحذر من "نظرية المؤامرة"
العرب اليوم - الصحة العالمية تحذر من "نظرية المؤامرة"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بعدما خطفن الأنظار بأناقتهنّ وفساتينهن الفخمة والراقية

أبرز إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - العرب اليوم

إنطلقت في القاهرة فعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، وكالعادة كانت اطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ساحرة فخطفن الأنظار على السجادة الحمراء بأناقتهنّ وفساتينهن الراقية التي حملت توقيع أهم مصممي أزياء.تابعي معنا ابرز اطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020:سيطر اللون الأسود على اطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فبدت الإعلامية ريا أبي راشد ساحرة كعادتها بفستان من تصميم زهير مراد. ريا أبي راشد التي خطفت الأنظار بأزيائها مؤخراً في مهرجان الجونة السينمائي، تألقت هذه المرة أيضاً على السجادة الحمراء بفستان ساحر أسود تميّز بالورود الملونة وقصة الصدر الـV كما جاءت تنورته شفافة. وأكملت ريا اللوك بحذاء أسود مفتوح، وزيّنت إطلالتها بطقم مجو...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:19 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

موديل مصرية تُثير ضجة كبيرة بفستانها بسبب كاتي بيري
العرب اليوم - موديل مصرية تُثير ضجة كبيرة بفستانها بسبب كاتي بيري

GMT 02:25 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

الجوع يضرب "جزيرة الفردوس" الإندونيسية مع أزمة انقطاع السياحة
العرب اليوم - الجوع يضرب "جزيرة الفردوس" الإندونيسية مع أزمة انقطاع السياحة

GMT 04:15 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

أبرز الأفكار لتوظيف "البوف" في ديكورات المنزل تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز الأفكار لتوظيف "البوف" في ديكورات المنزل تعرّفي عليها

GMT 02:53 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

المبعوث الأممي لليمن يستنكر الوضع الإنساني في تعز
العرب اليوم - المبعوث الأممي لليمن يستنكر الوضع الإنساني في تعز

GMT 00:38 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

إعلامية مصرية تُعلِّق على شائعة وفاتها مُتأثِّرةً بإصابتها بـ"كورونا"
العرب اليوم - إعلامية مصرية تُعلِّق على شائعة وفاتها مُتأثِّرةً بإصابتها بـ"كورونا"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:15 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

"تويوتا" تُطلق سيارتها "كامري" الجديدة بملامح تصميمية فاخرة
العرب اليوم - "تويوتا" تُطلق سيارتها "كامري" الجديدة بملامح تصميمية فاخرة

GMT 14:00 2020 الخميس ,03 كانون الأول / ديسمبر

انباء حول انفصال الفنان تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني
العرب اليوم - انباء حول انفصال الفنان تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني

GMT 12:36 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

إيلون ماسك يصبح ثاني أغنى شخص في العالم في 2020
العرب اليوم - إيلون ماسك يصبح ثاني أغنى شخص في العالم في 2020

GMT 03:32 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز الأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها شركات تصنيع السيارات تعرّف عليها
العرب اليوم - أبرز الأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها شركات تصنيع السيارات تعرّف عليها

GMT 06:25 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

تقرير يرصد أفضل سيارات بي إم دبليو "إم 3" عبر التاريخ تعرّف عليها
العرب اليوم - تقرير يرصد أفضل سيارات بي إم دبليو "إم 3" عبر التاريخ تعرّف عليها

GMT 22:26 2020 الإثنين ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

اقتصاد مصر حقق "أداء أفضل" من توقعات صندوق النقد
العرب اليوم - اقتصاد مصر حقق "أداء أفضل" من توقعات صندوق النقد

GMT 02:27 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

بوتين يؤكّد التعاون مع السعودية ساهم في استقرار الأسواق
العرب اليوم - بوتين يؤكّد التعاون مع السعودية ساهم في استقرار الأسواق

GMT 04:48 2020 الإثنين ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

مسافرة أسترالية تروي تفاصيل ما حدث في واقعة "القطرية"
العرب اليوم - مسافرة أسترالية تروي تفاصيل ما حدث في واقعة "القطرية"

GMT 02:40 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

إليكِ أجمل المدن الأوروبية الناشئة التي تستحق الزيارة في 2021
العرب اليوم - إليكِ أجمل المدن الأوروبية الناشئة التي تستحق الزيارة في 2021

GMT 04:30 2020 الإثنين ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرّف على أفضل الوجهات في الريفييرا الفرنسية
العرب اليوم - تعرّف على أفضل الوجهات في الريفييرا الفرنسية

GMT 03:50 2020 الإثنين ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل الوجهات السياحية للمغامرات في 2021 تعرّفي عليها
العرب اليوم - أفضل الوجهات السياحية للمغامرات في 2021 تعرّفي عليها

GMT 02:51 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

"رينو" تُعلن عن طرح سيارة اقتصادية أنيقة ورخيصة الثمن
العرب اليوم - "رينو" تُعلن عن طرح سيارة اقتصادية أنيقة ورخيصة الثمن

GMT 03:28 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

ارتفاع صادرات هيونداي وكيا من السيارات الكهربائية بنسبة 71 في المائة خلال 2020
العرب اليوم - ارتفاع صادرات هيونداي وكيا من السيارات الكهربائية بنسبة 71 في المائة خلال 2020

GMT 14:43 2020 الخميس ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

مواصفات السيارة جيب رانجلر 2020
العرب اليوم - مواصفات السيارة جيب رانجلر 2020

GMT 15:30 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

رينو تكشف النقاب رسميًا عن Logan Stepway الجديدة في موسكو
العرب اليوم - رينو تكشف النقاب رسميًا عن Logan Stepway الجديدة في موسكو
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab