53.7 مليون إصابة حول العالم بفيروس كورونا و1.31 مليون وفاة

استقر عدد حالات الإصابة المؤكدة ب فيروس كورونا في العالم عند 53 مليونا و693 ألفا و587 وفاة حتى مساء السبت كما تسبب مرض كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في وفاة مليون و307 آلاف و501 شخص، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء وتصدرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا والمكسيك.