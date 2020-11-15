ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا إلى ما يزيد على 243 شخصا وعدد الإصابات يتجاوز 10 ملايين

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، السبت، إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى عشرة ملايين و690665 حالة، بزيادة 181801 حالة على الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 243580 حالة، بعد أن أودى المرض بحياة 1364 آخرين وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.