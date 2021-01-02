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الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
بكين ـ العرب اليوم

سجلت الصين 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , خلال الـ 24 ساعة الماضية . وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي وصل إلى 87093 إصابة , بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4634 حالة .

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الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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