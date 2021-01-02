الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الصين 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , خلال الـ 24 ساعة الماضية . وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي وصل إلى 87093 إصابة , بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4634 حالة .