تونس تعتزم اقتناء 6 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، عزم تونس على اقتناء 6 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، لتطعيم 3 ملايين تونسي، أي ما يعادل 25 % من مجموع السكان وأضاف الوزير التونسي في تصريحات اليوم، أمام أعضاء مجلس نواب الشعب، أن تونس تهدف إلى تلقيح 50 %من السكان، ووزارة الصحة تعمل على وضع رزنامة تلقيح خاصة بمرض كوفيد 19، وإستراتيجية وطنية لتحديد الأولويات المتعلقة بهذا التلقيح وأشار إلى أن عدد الإصابات بكوفيد 19 في تونس لم تتعد نسبته 7ر12 % من مجموع التونسيين.