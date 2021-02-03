بريطانيا تفقد أيقونة الحرب ضد كورونا السير توم مور
آخر تحديث GMT06:04:04
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

بريطانيا تفقد "أيقونة الحرب ضد كورونا" السير توم مور

العرب اليوم -

العرب اليوم - بريطانيا تفقد "أيقونة الحرب ضد كورونا" السير توم مور

فيروس كورونا المستجد
لندن - العرب اليوم

فقدت بريطانيا أيقونة الحرب ضد كورونا، السير توم مور، الذي ألهمت شجاعته وأعماله الخيرية الملايين حول العالم، ليموت في معركة خاطفة مع الفيروس الذي تمكن من العجوز ذو المائة عام.وتوفي بطل الحرب العالمية الثانية الذي جمع عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في مستشفى بيدفورد يوم الثلاثاء، بعدما عاد إليها للعلاج من الالتهاب الرئوي لبعض الوقت.وأصبح الكابتن توم كنزًا وطنيًا واسمًا مألوفًا بعد أن جمع أكثر من 32 مليون جنيه إسترليني للخدمات الصحية من خلال المشي 100 لفة في حديقته بإطاره الزيمر - وحصل على لقب فارس لجهوده من قبل الملكة إليزابيث في قلعة وندسور في يوليو الماضي.

وقالت ابنتاه هانا ولوسي في بيان: "ببالغ الحزن نعلن وفاة والدنا العزيز الكابتن السير توم مور."نحن ممتنون للغاية لأننا كنا معه خلال الساعات الأخيرة من حياته ؛ هانا وبنجي وجورجيا بجانب سريره ولوسي على فايس تايم. لقد أمضينا ساعات نتحدث معه ونتذكر طفولتنا وأمنا الرائعة. شاركنا الضحك والدموع معا."السنة الأخيرة من حياة والدنا كانت رائعة. لقد تجدد شبابه وعايش أشياء لم يكن يحلم بها من قبل."وقال قصر باكنغهام إن الملكة أرسلت برقية تعزية خاصة، موضحا: "استمتعت جلالة الملكة كثيراً بلقاء النقيب السير توم وعائلته في وندسور العام الماضي".وأضاف المتحدث أنه كان مصدر إلهام للأمة بأسرها وللآخرين في جميع أنحاء العالم.وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الكابتن السير توم مور كان "بطلًا بالمعنى الحقيقي للكلمة" و "لم يصبح مجرد إلهام وطني بل منارة أمل للعالم".

وغردت هيئة الخدمات الصحية: "شكرًا على كل شيء يا سير توم" ، بينما قالت روث ماي ، كبيرة مسؤولي التمريض في إنجلترا إنه "كان نموذجًا لكل ما كان جيدًا في استجابة بلدنا لكورونا".وقالت إنه "وحد البلد وقدم لنا جميعًا دفعة عندما كنا في أمس الحاجة إليها"، مضيفة: "أنا فخورة بأن هيئة الخدمات الصحية كانت قادرة على تقديم التعاطف والمهارة والتفاني للكابتن السير توم وعائلته عندما كانوا في أمس الحاجة إليها. "من جانبها، قالت ليز ليس، رئيسة الممرضات في مؤسسة بيدفوردشير للمستشفيات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية: "لقد كان شرفا كبيرا لنا رعاية الكابتن السير توم مور."نشارك أعمق تعازينا وتعاطفنا مع عائلته وأحبائه في هذا الوقت الحزين للغاية".وقالت المؤسسة الخيرية التي أطلقها في سبتمبر: "بالإضافة إلى توحيد الأمة وإعطاء الأمل عند الحاجة إليه، فقد كان منارة النور لدينا كل يوم."لقد كان شغوفًا جدًا برؤية المؤسسة لعالم أكثر تفاؤلاً ومجتمعًا متساويًا وكان فخورًا جدًا بالإرث المتنامي الذي أنشأته باسمه".

وبكى البريطانيون الذين حملوا صور كابتن توم في شرفاتهم وبعض المناطق، فيما انهالت التعازي وكلمات الرثاء على مواقع التواصل الاجتماعي في وداع البطل الملهم.ولد توماس مور في 30 أبريل 1920 في كيغلي، غرب يوركشاير.والتحق بمدرسة القواعد وحصل على تدريب مهني في الهندسة المدنية قبل اندلاع الحرب عام 1939 عندما كان عمره 19 عامًا.وتم تجنيد المراهق في الكتيبة الثامنة، فوج دوق ويلينغتون وتمركز على بعد مئات الأميال من منزله في كورنوال.وبعد 80 عاما قضى منها سنوات كثيرة في الجيش، تطوع كابتن توم وهو في سن المائة عام ليقوم بمبادرة صغيرة كان لها أثر تاريخي في مواجهة بريطانيا لوباء كورونا.مشى كابتن توم 100 لفة في حديقة منزله، لدعم المستشفيات التي تكافح المرض القاتل، قبل أن يترجل الفارس في ميدان المعركة ضد الوباء.

 

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بريطانيا تفقد أيقونة الحرب ضد كورونا السير توم مور بريطانيا تفقد أيقونة الحرب ضد كورونا السير توم مور



أخبار ذات صلة

GMT 05:57 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير

"خلطة سحرية" لمواجهة طفرات كورونا والتجارب خلال أيام
العرب اليوم - "خلطة سحرية" لمواجهة طفرات كورونا والتجارب خلال أيام

GMT 05:54 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير

دراسة  تؤكد أن الأجسام المضادة التي يكونها الجسم لدى الإصابة بكورونا تحصنه لمدة 6 أشهر
العرب اليوم - دراسة  تؤكد أن الأجسام المضادة التي يكونها الجسم لدى الإصابة بكورونا تحصنه لمدة 6 أشهر

GMT 01:27 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير

بعثة منظمة الصحة العالمية تزور معهد علوم الفيروسات في مدينة ووهان الصينية
العرب اليوم - بعثة منظمة الصحة العالمية تزور معهد علوم الفيروسات في مدينة ووهان الصينية

GMT 01:20 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير

ماكرون يؤكد لا يمكننا استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ما لم تطلب موسكو تسجيله
العرب اليوم - ماكرون يؤكد لا يمكننا استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ما لم تطلب موسكو تسجيله

GMT 18:21 2021 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

لبنان تسجل 2770 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - لبنان تسجل 2770 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

إطلالات شبابية شتوية للصبايا مستوحاة من جينيفر لوبيز

واشنطن ـ العرب اليوم

تهتم جينيفر لوبيز Jennifer Lopez باطلالاتها الكاجوال كما تهتم باطلالاتها الرسمية، فنراها دائماً تعتمد أجمل الأفكار المريحة والعملية للمشاوير اليومية. والكثير من النساء من مختلف الأعمار يستلهمن منها أفكار مختلفة لذلك جمعنا اليوم إطلالات كاجوال شتوية للصبايا مستوحاة من جينيفر لوبيز.أثبتت جينيفر لوبيز أنها كلما تقدمت في السن كلما ازدادت جمالاً واشراِقاً وإطلالاتها ازدادت عصرية، ولهذا فإن الكثير من الصبايا يعشقن أسلوبها في الموضة ويستلهمن منها أفكار مختلفة ومؤخراً رصدنا عدداً من الإطلالات الكاجوال المميزة لها والتي نسقتها لمشاويرها اليومية. غالباً ما تعتمد النجمة على البيجامات الرياضية بألوان مختلفة مثل الأبيض والأزرق والزهري والتي تنسقها مع المعاطف الميدي أو الطويلة الأنيقة.كما شاهدناها في تنسيقات شبابية في الجينز الذي غال...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:03 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير

إطلالات ناعمة للسهرات بدرجات اللون الميتاليك لربيع 2021
العرب اليوم - إطلالات ناعمة للسهرات بدرجات اللون الميتاليك لربيع 2021

GMT 02:49 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير

جبل "اللوز الساحر"لوحة طبيعية خلابة تكسوها الثلوج
العرب اليوم - جبل "اللوز الساحر"لوحة طبيعية خلابة تكسوها الثلوج

GMT 03:50 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير

أشكال مختلفة لسيراميك المطابخ الحديثة تعرف عليها
العرب اليوم - أشكال مختلفة لسيراميك المطابخ الحديثة تعرف عليها

GMT 03:46 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير

محامو ترامب يهاجمون مجلس الشيوخ الأميركي وأنصاره ينقلبون عليه
العرب اليوم - محامو ترامب يهاجمون مجلس الشيوخ الأميركي وأنصاره ينقلبون عليه

GMT 05:24 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير

إيلون ماسك يعلن اعتزاله "تويتر" مؤقتا بعد تغريدات أحدثت ضجة
العرب اليوم - إيلون ماسك يعلن اعتزاله "تويتر" مؤقتا بعد تغريدات أحدثت ضجة

GMT 11:08 2021 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

درة بإطلالة كاملة من فنتدي يتخطى سعرها 9 آلاف دولار
العرب اليوم - درة بإطلالة كاملة من فنتدي يتخطى سعرها 9 آلاف دولار

GMT 04:17 2021 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

10 أماكن سياحية في ليفربول إنجلترا تستحق الزيارة تعرف عليها
العرب اليوم - 10 أماكن سياحية في ليفربول إنجلترا تستحق الزيارة تعرف عليها

GMT 07:55 2021 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

مجموعة تصميمات و ديكورات مجالس عربي والأحتفاظ بالأصالة والهوية
العرب اليوم - مجموعة تصميمات و ديكورات مجالس عربي والأحتفاظ بالأصالة والهوية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 23:10 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

البارسا ينجو من مفاجآت فاليكانو ويتأهل لربع نهائي كأس إسبانيا
العرب اليوم - البارسا ينجو من مفاجآت فاليكانو ويتأهل لربع نهائي كأس إسبانيا

GMT 22:56 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

فيرينكي دي يونج يتقدم للبارسا بالهدف الثاني ضد رايو فاليكانو
العرب اليوم - فيرينكي دي يونج يتقدم للبارسا بالهدف الثاني ضد رايو فاليكانو

GMT 06:13 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

شركة هيونداي عن نموذجها الجديد المعدل من سيارات "تكسون"
العرب اليوم - شركة هيونداي عن نموذجها الجديد المعدل من سيارات "تكسون"

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 02:32 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

بن سلمان يستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات
العرب اليوم - بن سلمان يستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات

GMT 17:59 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية يشيد بآداء فراعنة اليد والتنظيم
العرب اليوم - رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية يشيد بآداء فراعنة اليد والتنظيم

GMT 03:56 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

كويكب تابع لمجموعة "أبولو" يقترب من الأرض في 13 كانون الثاني
العرب اليوم - كويكب تابع لمجموعة "أبولو" يقترب من الأرض في 13 كانون الثاني

GMT 10:10 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

رصد صورة لمجرة تحتضر تقذف غازات تعادل 10 آلاف شمس كل عام بعد الاصطدام العملاق
العرب اليوم - رصد صورة لمجرة تحتضر تقذف غازات تعادل 10 آلاف شمس كل عام بعد الاصطدام العملاق

GMT 01:21 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

فيروس "كورونا" يكبد السياحة العالمية خسائر "مليارية"
العرب اليوم - فيروس "كورونا" يكبد السياحة العالمية خسائر "مليارية"

GMT 00:39 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

أردوغان يشترك في تطبيقي التواصل "بيب" و"تلغرام"
العرب اليوم - أردوغان يشترك في تطبيقي التواصل "بيب" و"تلغرام"

GMT 05:44 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

شركة "لينوفو"تعلن عن حاسب محمول فريد يوفر للمستخدم مميزات عديدة
العرب اليوم - شركة "لينوفو"تعلن عن حاسب محمول فريد يوفر للمستخدم مميزات عديدة

GMT 03:23 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير

واتساب يتراجع عن "القرار المثير"بعد رد فعل عنيف
العرب اليوم - واتساب يتراجع عن "القرار المثير"بعد رد فعل عنيف

GMT 21:35 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

فرنسا تعلن إقامة أولمبياد باريس 2024 غير مرتبط بمصير دورة طوكيو
العرب اليوم - فرنسا تعلن إقامة أولمبياد باريس 2024 غير مرتبط بمصير دورة طوكيو

GMT 04:33 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير

نمو غير مسبوق لتطبيق "سيغنال" فرارًا من واتساب
العرب اليوم - نمو غير مسبوق لتطبيق "سيغنال" فرارًا من واتساب

GMT 05:08 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

شانجان" تتحدى أودي وفولكس فاغن برباعية دفع جديدة"
العرب اليوم - شانجان" تتحدى أودي وفولكس فاغن برباعية دفع جديدة"

GMT 01:10 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

صندوق النقد الدولي يدعو تونس لحماية الفقراء
العرب اليوم - صندوق النقد الدولي يدعو تونس لحماية الفقراء

GMT 17:02 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

مصدر توهج عملاق يجتاز "المريخ" ويحيّر العلماء
العرب اليوم - مصدر توهج عملاق يجتاز "المريخ" ويحيّر العلماء

GMT 15:04 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

التصرف بمزاجية مع الشريك قد يدفعه إلى الابتعاد عنك تدريجيًا
العرب اليوم - التصرف بمزاجية مع الشريك قد يدفعه إلى الابتعاد عنك تدريجيًا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab