الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )وأضافت اللجنة في بيانها اليومي أن بر الصين الرئيسي سجل 11 إصابة جديدة بلا أعراض أمس، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين حتى الآن 86431 إصابة، بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.