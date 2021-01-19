تونس تسجل 1795 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 1795 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 58 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكر بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 181885 إصابةً، فيما بلغ مجموع الوفيات 5750 حالة