مصر تسجل 242 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و12 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 242 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 12 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، بأن 133 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101179 حالة وأشار "مجاهد" إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 111009 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6465 حالة وفاة.