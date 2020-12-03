الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86567 حالة بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.