الأمم المتحدة تؤكد دعمها لحملة التطعيم المصرية الواسعة ضد كوفيد-19

أكدت الأمم المتحدة أنها تدعم الجهود الوطنية في جمهورية مصر العربية، لمحاربة جائحة (كوفيد-19)، فيما بدأت الخطة المصرية الواسعة للتطعيم ضد المرض هذا الأسبوع بدعم تقني من خبراء الأمم المتحدة وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، إلى أن خطة التطعيم المصرية من بين الأكبر في الدول العربية، مفيداً أن الأمم المتحدة أجرت تقييما للمخاطر في سياق متطلبات مرفق كوفاكس، المعني بالإتاحة العادلة للقاحات وأبان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تعمل مع السلطات المصرية لتضمين اللاجئين والمهاجرين في خطط التطعيم، مع إعطاء الأولوية للعاملين على الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي والمجموعات الضعيفة.