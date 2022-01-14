طبيبة روسية تصرح لا تعتبروا أوميكرون مرضا خفيفا
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طبيبة روسية تصرح لا تعتبروا "أوميكرون" مرضا خفيفا

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العرب اليوم - طبيبة روسية تصرح لا تعتبروا "أوميكرون" مرضا خفيفا

متحور فيروس كورونا "أوميكرون"
موسكو - العرب اليوم

قالت الطبيبة الروسية ناتاليا بشينيتشنايا إنه لا يجوز اعتبار الإصابة بمتحور "أوميكرون" عديم الخطورة ومرضا سهل السريان فخبرة البلدان الأخرى تظهر أن معدل الوفيات الإجمالي بسببه مرتفع وأضافت بشينيتشنايا، التي تشغل منصب نائب مدير معهد بحوث الوبائيات في الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور": "لا ينبغي اعتبار أوميكرون مرضا خفيفا. الحساب على أساس نصيب الفرد، يدل على وجود معدلات وفيات إجمالية أعلى في الولايات المتحدة وإيطاليا وبلجيكا وعدة دول في أوروبا الشرقية، بسبب معدل الإصابة المرتفع للغاية ".

وشددت الطبية، على أن إجراءات مواجهة انتشار "أوميكرون"، تبقى نفس المتبعة عند التصدي للسلالات الأخرى من فيروس كورونا: الحد من الاتصالات بين الناس، وارتداء الكمامة بشكل صحيح، وتطهير اليدين والأسطح ، وتهوية المباني والتطعيم بلقاح مضاد للفيروس وتابعت الطبيبة: "للأسف، انخفض معدل التطعيم خلال عطلة رأس السنة بشكل ملحوظ. يجب على المرء عند الشعور بتدهور وضعه الصحي حتى ولو بشكل طفيف، البقاء في المنزل واستشارة الطبيب. وبعد ذلك الخضوع لاختبار حول احتمال الإصابة بكوفيد والأنفلونزا، والالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة الأخرى. ويجب تلقي العلاج الذي يصفه الطبيب في الوقت المناسب لأن ذلك سيسنح بتجنب العواقب الضارة للمرض".

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طبيبة روسية تصرح لا تعتبروا أوميكرون مرضا خفيفا طبيبة روسية تصرح لا تعتبروا أوميكرون مرضا خفيفا



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