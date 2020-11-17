تراجع في عدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا في المغرب

كشفت إحصائيات وزارة الصحة المغربية يوم الاثنين، عن تسجيل 3012 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وسجل المغرب 4966 إصابة يوم الأحد، ووصل إجمالي الإصابات إلى 296189 إصابة كما شهد في نفس الفترة تسجيل 71 وفاة جديدة مقابل 82 وفاة أمس، مما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 4850 حالة ويستعد المغرب في الأسابيع القليلة المقبلة لبدء حملة تطعيم من فيروس كورونا، مؤكدا سلامة اللقاح

المصدر: وكالات