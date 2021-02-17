بايدن يحدد موعد حصول جميع الأميركيين على لقاح كوفيد-19

حدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، الموعد الذي سيحصل فيه جميع الأميركيين على لقاح كوفيد-19 وقال بايدن خلال كلمة مباشرة مع شبكة "CNN" للإجابة على أسئلة الأميركيين، إن "لقاحات كورونا ستكون متاحة على نطاق واسع لعامة الناس".وأضاف الرئيس الأميركي، "سيكون لدينا أكثر من 600 مليون جرعة من لقاح كورونا تكفي لتطعيم جميع الأميركيين بنهاية يوليو/تموز المقبل". وبذلك يؤكد بايدن تصريحاته السابقة بشأن صعوبة وصول الولايات المتحدة لمناعة القطيع بحلول الصيف.وأشار بايدن إلى أنه لم يكن هناك سوى 50 مليون جرعة من لقاحات كورونا حينما تولى الرئاسة، لذلك طبق قانون الإنتاج الدفاعي للحصول على مزيد من معدات إنتاج لقاحات كورونا.

كان الرئيس الأميركي أعلن في وقت سابق هذا الشهر، أنه "بصدد الحصول على إمدادات كافية لتطعيم 300 مليون أمريكي بحلول نهاية يوليو". مشيرا إلى أن دونالد ترامب لم ينجح في مهمة تأمين لقاح فيروس كورونا.اعتبر الرئيس الأميركي، أن أحد المعضلات التي تحول دون تسريع وتيرة التلقيح، تتمثل في نقص الأطقم الطبية، أصدر أمرا تنفيذيا بزيادة عدد المشاركين في حملة التطعيم ضد كورونا، كما سمح للأطباء والممرضات المتقاعدين المشاركة في حملة التطعيم.وأوضح، أنه تم الاستعانة بممرضين وعسكريين متقاعدين، وأفراد في الحرس الوطني وتمت زيادة مواقع الحصول على التطعيمات.

أنه يجب منح المعلمين الأولوية في الحصول على لقاح كورونا، ولكنه أشار إلى أنه لم يتم اختبار فاعلية اللقاح على الأطفال.وحث بايدن البالغين على الحصول على اللقاح وقتما يتاح لهم، و"بغض النظر عن السلالات الجديدة" من الفيروس.شدد الرئيس الأميركي على أنه لا يستطيع التنبؤ بموعد السيطرة على كورونا ونهاية الجائحة في الولايات المتحدة، لكن أكد أنه "يعتقد أن الأمة ستكون في (ظرف مختلف تماما) بحلول عيد الميلاد المقبل".