تسجيل 1058 وفاة و157531 إصابة جديدة كورونا في الولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء

أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 1058 وفاة و157531 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت المراكز أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 257016، بينما عدد الإصابات وصل إلى 12 مليونا و333452.