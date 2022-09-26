وفاة 6 أشخاص في موريتانيا بسبب حمى الوادي المتصدع
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وفاة 6 أشخاص في موريتانيا بسبب حمى الوادي المتصدع

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العرب اليوم - وفاة 6 أشخاص في موريتانيا بسبب حمى الوادي المتصدع

نواكشوط ـ العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، وفاة ستة أشخاص جراء الإصابة بحمى الوادي المتصدع.

 

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وفاة 6 أشخاص في موريتانيا بسبب حمى الوادي المتصدع وفاة 6 أشخاص في موريتانيا بسبب حمى الوادي المتصدع



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