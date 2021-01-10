المكسيك تسجل 1135 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المكسيك 16105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و1135 حالة وفاة , خلال الـ 24 ساعة الماضية واوضحت وزارة الصحة المكسيكية أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى مليون و524036 إصابة , فيما بلغ مجموع الوفيات 133204 حالة وفاة .