كوريا الجنوبية تسجل 715 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 26 حالة وفاة . وأوضح مركز تدابير الكوراث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 64,979 إصابة , فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1,007حالة وفاة .