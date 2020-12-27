البرازيل تسجل 307 وفيات جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم امس السبت إنها سجلت 17246 إصابة جديدة بفيروس كورونا و307 وفيات مرتبطة به خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأظهرت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت إجمالا نحو 7.5 مليون حالة إصابة مؤكدة و190795 وفاة جراء الفيروس.