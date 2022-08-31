ولاية تكساس الأميركية تسجل أول وفاة بجدري القرود

قال مسؤولو وزارة الصحة في ولاية تكساس الأمريكية إن الولاية سجلت أول حالة وفاة لمريض يعاني من ضعف شديد في المناعة تم تشخيص إصابته بجدري القردة.

ولا تزال هذه الحالة قيد البحث لمعرفة الدور الذي لعبه جدري القردة في الوفاة. وعلى الرغم من الألم الذي تسببه الإصابة بجدرى القردة، فإنها نادرا ما تؤدي إلى الوفاة.