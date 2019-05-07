الكركم يخفّف آلام المفاصل والعضلات

يمتاز الكركم بفوائده الصحية التي لا حصر لها، ما جعله من التوابل الأكثر شعبية التي لا يستغني عنها أي منزل.

وأفادت «ديلي ميل» أن «فيوتشر يو» البريطانية، وهي شركة رائدة في مجال المكملات الغذائية ومقرها في كامبريدج، تلقت سلسلة من الثناءات على مكملات الكركم التي تنتجها بسبب مساهمتها الكبيرة في تخفيف آلام المفاصل والعضلات.

والكركمين هو العنصر النشط في الكركم، ويساعد بالحفاظ على وظيفة العضلات الطبيعية بعد تعرضها للإجهاد بسبب التمارين الرياضية. وعلاوة على ذلك، يحتوي الكركم أيضاً على فيتامين «سي»، الذي يعزز تكوين الكولاجين ما يساعد على مرونة الغضاريف.