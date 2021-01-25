موريتانيا تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا

سجلت موريتانيا 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية وأشارت الصحة الموريتانية في بيانها ، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 16397 إصابةً، بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 416 حالة.