أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 51088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و842 وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية​​​. وطبقا لبيانات الوزارة ،سجلت البرازيل حتى الآن ، ستة ملايين و674999 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 178159. وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.