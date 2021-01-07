كوريا الجنوبية تسجل 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) خلال يوم أمس مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 66,686 إصابة. كما تم تسجيل 19 وفاة جديدة من كوفيد-19 في كوريا الجنوبية ليبلغ إجمالي الوفيات 1,046 وفاة.