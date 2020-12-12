الصين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 13 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 11 ديسمبر كانون الأول نزولا من 15 إصابة في اليوم السابق . وذكرت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 بلغ حتى يوم الجمعة 86701 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.