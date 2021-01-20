الصين تسجل 103 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الصين 103 إصابة جديدة بفيروس كورونا , خلال الـ 24 ساعة الماضية . وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني ارتفع إلى 88557 إصابة، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4635 حالة وفاة .