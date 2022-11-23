مدينة تشنغدو الصينية تجري اختبارات كورونا جماعية بعد انتشار كارثي

قال إشعار حكومي في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء إن مدينة تشنغدو الصينية ستجري اختبارات جماعية لسكانها للكشف عن كوفيد-19 في الفترة من 23 نوفمبر إلى 27 نوفمبر.

وقال هوانغ هوي، نائب مدير لجنة الصحة في بلدية تشنغدو “من أجل اكتشاف المصابين في أسرع وقت ممكن وقطع سلسلة انتقال العدوى والحد من الانتشار السريع للوباء”، قررت السلطات الصحية إجراء اختبارات جماعية في أنحاء المدينة في الفترة من 23-27 نوفمبر.

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء، أن البر الرئيسي الصيني سجل في اليوم السابق2145 إصابة جديدة مؤكدة محلية بفيروس كورونا (كوفيد-19).