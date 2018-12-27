قشر المانجا يعمل على نضارة وتألق بشرتك

إذا كنتِ تبحثين عن بشرة نضرة ومتألقة ، ينصحك الخبراء باستخدام قشر المانجو فهو يساعد على شد البشرة وتصغير مسامات البشرة ذات المسامات الكبيرة ، كما أنه يعطي إشراقة للوجه ، ويخفف من البقع السوداء.

وإليكِ طريقة استخدامها : عند تقشير حبة المانجو بطريقة رقيقة لا تقومي برمي القشر ضعيه على وجهك بنفس اللحظة وهو طازج وقومي بذلك بأيام متتالية لمدة أسبوع .

ويؤكد الخبراء أنه بالإضافة لطعمها اللذيذ واحتوائها على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فالمانجو تحتوي أيضًا علي إنزيم يساعد على تهدئة المعدة، وتستخدم المانجو لإيقاف النزيف وتقوية القلب وتنشيط الذهن، وهي تعمل على بناء الدم وتساعد في حالات الإصابة بالأنيميا لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد. كما تساعد كميات البوتاسيوم والماغنسيوم الموجودة في المانجو على علاج تقلص العضلات وأيضًا على إزالة التوتر، وتعتبر المانجو واحدة من أغنى المصادر الطبيعية بالبيتاكاروتين وهي مادة مضادة للأكسدة وأيضًا مجموعة فيتامين "ب" التي تساعد على تقوية الجهاز العصبي، ويوجد بالمانجو أيضًا حامض الجلوتامين الذي يعد الغذاء المثالي للمخ من أجل التركيز والذاكرة.