كوبا تؤكد أن 10 دول اشترت 95% من لقاحات كورونا

انتقد وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز باريليا توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم.وكتب على "تويتر" يوم الاثنين، أنه "حسب معلومات منظمة الصحة العالمية، فإن 10 دول فقط اشترت 95% من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 المنتجة في العالم".وتساءل: "كيف يمكن ضمان الوصول المتكافئ للوقاية في الدول الجنوبية؟ كيف يمكن ضمان تلقيح العائلات الفقيرة والمعرضة للخطر؟ وكم وقتا سيستغرق ذلك؟".وفي وقت سابق حذرت منظمة الصحة العالمية من "كارثة أخلاقية" في العالم جراء توزيع غير متساو للقاحات كورونا بين الدول الغنية والفقيرة.ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى توزيع الكميات الموجودة من اللقاحات بشكل متساو لتلقيح الأطباء والفئات الأكثر عرضة للخطر في العالم، وإلا سيستمر الوباء طويلا.