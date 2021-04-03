مصر ترصد 703 إصابات و43 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الجمعة، عن تسجيلها 703 إصابات و43 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 703، مقابل 712 في بيانات الخميس، لتصل إلى 203546 حالة.وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 43 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 46 متوفيا الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 12084 شخصا.كما أفاد مجاهد بخروج 432 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 155448 شخصا.