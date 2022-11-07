تسجيل 10 حالات جديدة مصابة بالكوليرا في لبنان

أعنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، تسجيل 10 حالات جديدة من الكوليرا ليصل العدد التراكمي للإصابات إلى 436 و18 حالة وفاة ويشكل تفشي وباء الكوليرا في لبنان أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات التي يعاني منها لبنان سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.