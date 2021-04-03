المغرب يسجل 581 إصابة جديدة بفيروس كورنا و10 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الجمعة تسجيل 581 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.وارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات والوفيات الجمعة مقارنة بحصيلة يوم الخميس، حيث تم تسجيل 579 إصابة و7 وفيات.وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 497 ألفا و257 حالة، بينما بلغت حصيلة الضحايا 8835 حالة.وتعافت 513 حالة جديدة ليبلغ إجمالي التعافي 484 ألفا و224 حالة.