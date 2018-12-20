فوائد الباذنجان الأسود في علاج السكري ومنع امتصاص الدم للدهون

يعتبر الباذنجان الأسود من النباتات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية وهو مصدر غني للحديد و الكثير من الاملاح والمعادن كما أنه غني بالألياف التي لديها القدرة الفائقة على منع امتصاص الدم للدهون والكولسترول.

ويعتبر علاج فعال لمرضري السكري لأنه يحتوي على محتوى منخفض من الكربوهيدرات منخفضة الذوبان كما يحتوي الفينولات المستخلصة من الباذنجان تمنع الإنزيمات التي تعمل على توفير بيئة السكري من خلال التحكم في امتصاص الجلوكوز وخفض ضغط الدم.

ويعتبر الباذنجان مهدئ للأعصاب ويخفف من حدة التوترات العصبية بالإضافة إلى تخفيف العوامل الأخرى مثل الإرهاق.

يحتوي الباذنجان على مستويات عالية من البوتاسيوم ومنخفضة من الصوديوم وجميع هذه المحتويات تعتبر مهمة من أجل خفض ضغط الدم.

أيضاً يعمل الباذنجان على امتصاص المواد السامة وطردها خارج الجسم .

يطيب الباذنجان رائحة العرق ويشد المعدة ويدر البول ويقي من الصداع.

يقوم بعملية تنقية للأمعاء ويساهم في قتل الجراثيم وطردها خارج الجسم.

يفيد الباذنجان في علاج تصلب الشرايين ويدعم القلب ويقوية