الصين تعلن تسجيل أول وفاة بكورونا منذ 6 أشهر

أعلنت السلطات الصينية يوم الأحد، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في البلاد منذ نحو 6 أشهر. والوفاة لمسن من العاصمة بكين يبلغ من العمر 87 عاما. وتعد هذه الوفاة هي الأولى التي تكشف عنها لجنة الصحة الوطنية منذ 26 مايو الماضي، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في الصين منذ بدء الجائحة نهاية عام 2019 إلى 5227 وفاة.