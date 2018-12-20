فوائد مشروب الزنجبيل والتفاح لتنظيف القولون وطرد السموم

القولون من أهم أجزاء الجهاز الهضمى، ويمكنك أن تعانى من العديد من المشاكل بسببه مثل: الإمساك والإسهال، ومن خلال "صحتك فى وصفة" نقدم طريقة عمل وصفة الزنجبيل و التفاح وملح البحر لتنظيف القولون وطرد السموم من الجسم، بحسب موقع "healthy food house".



المقادير:



ملعقة عصير زنجبيل

كوب عصير تفاح