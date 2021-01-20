المكسيك تسجل ما يقرب من 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المكسيك 18894 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و1584 حالة وفاة , خلال الـ 24 ساعة الماضية . واوضحت وزارة الصحة المكسيكية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى مليون و668396 , فيما بلغ مجموع الوفيات 142832 حالة وفاة .