علاج نشاط المثانة المفرط يمكن أن يتم بعدة طرق ونصائح، ووفقا لموقع "medicinenet" فالكثير من طرق العلاج يمكنها أن تساعد مريض المثانة النشطة التخلص من تلك المشكلة المرضية بشكل كبير، ولذا فإن علاج نشاط المثانة المفرط قد يختلف من حالة مرضية إلى أخرى، ومن مريض إلى آخر.
علاج نشاط المثانة المفرط
من أبرز طرق علاج نشاط المثانة المفرط هو الإقلاع تماما عن تناول كل المشروبات التى تحتوى على الكافيين بنسب كبيرة، فالبعد عن تناولها يحسن من حالة بعض المرضى بشكل وكبير، كذلك هناك طريقة فعالة لعلاج نشاط المثانة المفرط وهى بطريقة "تنظيم البول" أو تنظيم التبول بشكل عام، بحيث يقوم المريض بدخول دورة المياه بشكل منتظم وفى مواعيد ثابتة ومقسمة، وهذه الخطوة تساعد بشكل كبير على تنظيم إفراغ المثانة من البول وبالتالى تعتاد الأمر تدريجيا.
وأحد أهم وأبرز طرق علاج نشاط المثانة المفرط أيضا يتعلق بالتخسيس، وخسارة الوزن الزائد تدريجيا، فبعض المرضى اللذين يعانون من فرط المثانة قد يتحسنون جدا فى حالة تخلصهم من الوزن الزائد لديهم، كذلك يفضل ألا يفرط هؤلاء المرضى فى تناول المشروبات السائلة، وأن يقللوا من الكمية بشكل عام خلال اليوم.
علاج نشاط المثانة المفرط بطرق عديدة
كذلك تعد تمارين "كيجل"وهى تمارين شهيرة من أبرز وأهم طرق علاج نشاط المثانة المفرط، وأحد النصائح التى يعتمد عليها المرضى للتخلص من هذه الشكوى المرضية، فممارسة تلك التمارين الشهيرة لفترات طويلة قد تتعدى الأسابيع، ولمرات عديدة خلال اليوم الواحد، يساعد بشكل كبير على تقوية عضلات الحوض والتخلص من مشكلة نشاط المثانة المفرط، وتنظيم التبول تدريجيا خاصة عند السيدات.
كل الطرق السابقة يمكن الإستعانة بها بجانب العقاقير الطبية الخاصة بعلاج نشاط المثانة المفرط، مما يساعد فى خطة العلاج بشكل كبير ويساعد على التخلص من المشكلة، ويقوم الطبيب بتحديد الأدوية المناسبة لكل حالة تعانى من هذه المشكلة المرضية، وأشهر تلك النوعيات من العقاقير المستخدمة فى علاج نشاط المثانة المفرط هو مضاد الكولين المعروف، وهى فئة من العقاقير والأدوية تساعد بشكل كبير على علاج سلس البول، وهى تساعد على التخلص من مشكلة هذا النشاط المفرط.
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