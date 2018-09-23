إنتاج مسحوق حليب الأطفال من الإبل في الإمارات

فى مسعى لاستغلال الفوائد الصحية لحليب الإبل، كشفت شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة النقاب مؤخراً عن أحدث منتجاتها وهو عبارة عن تركيبة لحليب الأطفال مصنوعة من حليب الإبل.وتأسست الشركة عام 2006، وتوسعت لإنتاج أكثر من 40 صنفا من منتجات حليب الإبل، بما فى ذلك مشروبات الطاقة ومسحوق الحليب والبوظة (الآيس كريم).

وتقول الشركة إن حليب الأطفال الجديد هو الأول من نوعه فى العالم، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجه فى يونيو ، بحسب رويترز.وقال مدير تطوير المنتجات فى الشركة إنهم يقدمون منتجاً آمناً وصحياً وغنيا بالقيمة الغذائية التى تساعد الطفل على النمو وتزود الشباب بالطاقة التى يحتاجونها لعضلاتهم وأنشطتهم الرياضية.

وأضاف أن الشركة تعتمد على تقليل استخدام السكر فى منتجاتها لتفادى آثاره الجانبية، وتشير الدراسات إلى أن حليب الإبل يحتوى على قيمة غذائية مساوية تقريبا لحليب الأم البشرى، ويحتوى على كمية الحديد أكبر بمقدار عشرة أمثال من حليب البقر وكمية من فيتامين (ج) أكبر بمقدار 3 أمثال من حليب البقر.وكان حليب الإبل عنصراً غذائيا أساسياً للبدو العرب فى الصحراء على مر العصور.

وزاد ازدهار صناعات الأغذية والمشروبات فى الإمارات من قيمة الحليب التجارية.وفى شهر ديسمبر 2017، تم افتتاح أول مستشفى للإبل فى العالم فى دبى، وهو مبنى على أحدث طراز بتكلفة حوإلى 11 مليون دولار.