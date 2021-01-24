الصين تسجل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة. وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 88991 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4635 وفاة.