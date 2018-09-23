نصائح هامة لمرضى ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم الذي يعاني منه زهاء ثلث سكان الأرض البالغين، ويعد ارتفاع ضغط الدم أمرا خطيرا يهدد الحياة، وهو أحد العوامل الرئيسية للجلطة الدماغية، وإذا لم يتناول المصاب الأدوية اللازمة للحفاظ على مستوى مستقر لضغط الدم، فإنه يعرض نفسه لحدوث نزف في الدماغ ما قد يؤدي إلى الوفاة.
وتجري معظم حالات ارتفاع ضغط الدم من دون أعراض واضحة حتى أطلق عليه القاتل الصامت؛ لذلك من الضروري قياس ضغط الدم بصورة دورية وخلال فترات زمنية محددة، خاصة إذا كان في العائلة من يعاني من ارتفاع ضغط الدم.
كما أنه من الضروري على الشخص الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم، ليس فقط تناول الدواء بصورة منتظمة، بل وأيضا مراعاة قواعد أخرى في الحياة تساعده على استقرار مستوى ضغط الدم. لذلك قبل تغيير النظام الغذائي من الضروري التشاور مع الطبيب، وعدم اللجوء إلى اختبار هذه المواد الغذائية أو تلك.
وينصح مرضى ارتفاع ضغط الدم بتناول خمس وجبات من الخضرة والفواكه يوميا، وتجنب تناول المعجنات مثل التورتة والكعك والخبز الأبيض، وإذا ليس بمستطاع الشخص العيش من دون هذه المواد، فعليه أن يتناول خبز الحبوب الكاملة.
ويجب تقليل كمية الكحول التي يتناولها وكذلك القهوة والأكلات السريعة، والامتناع تماما عن التدخين. كما يجب عدم نسيان ممارسة التمارين البدنية، وقياس ضغط الدم يوميا في الوقت ذاته.
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تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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