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تونس تسجل 2041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - تونس تسجل 2041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
تونس ـ العرب اليوم

سجلت تونس 2041 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 62 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 195,314 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6154 حالةً.

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تونس تسجل 2041 إصابة جديدة بفيروس كورونا تونس تسجل 2041 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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