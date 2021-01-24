تونس تسجل 2041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 2041 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 62 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 195,314 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6154 حالةً.