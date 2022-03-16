الصحة العالمية تعلن لأول مرة منذ نهاية يناير عن تزايد الإصابات بفيروس كورونا
آخر تحديث GMT02:44:47
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

الصحة العالمية تعلن لأول مرة منذ نهاية يناير عن تزايد الإصابات بفيروس كورونا

العرب اليوم -

العرب اليوم - الصحة العالمية تعلن لأول مرة منذ نهاية يناير عن تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية
لندن - العرب اليوم

قالت منظمة الصحة العالمية : إن حالات الإصابة المسجلة عالميا بفيروس كورونا بشكل أسبوعي تزايدت لأول مرة منذ نهاية يناير الماضي.

وأوضحت المنظمة الدولية أن الحالات المسجلة في الأسبوع الثاني من شهرمارس الجاري ارتفعت بنسبة 8 % مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر.

وذكرت أنه تم تسجيل أكثر من 11 مليون حالة إصابة و43 ألف وفاة بالفيروس خلال الفترة من 7 إلى 13مارس.

وأشارت المنظمة إلى ارتفاع الحالات بشكل خاص في غرب الباسيفيك وأفريقيا مقارنة بالأسبوع السابق له ، بزيادة بنسبة 29 % و 12 % على الترتيب ، مضيفة أن الزيادة الأسبوعية في أوروبا كانت نسبتها 2 %.

وأفادت بأن شرق المتوسط وجنوب شرق آسيا والأمريكتين الشمالية والجنوبية شهدت انخفاضا في عدد الحالات المسجلة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة عالميا بكورونا منذ بدء الجائحة 455 مليونا ، في حين توفي 6 ملايين شخص جراء إصابتهم بالفيروس.

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الصحة العالمية تعلن لأول مرة منذ نهاية يناير عن تزايد الإصابات بفيروس كورونا الصحة العالمية تعلن لأول مرة منذ نهاية يناير عن تزايد الإصابات بفيروس كورونا



أخبار ذات صلة

GMT 20:40 2022 الثلاثاء ,15 آذار/ مارس

البرازيل تعلن تسجيل أول إصابتين بمتحور "دلتاكرون"
العرب اليوم - البرازيل تعلن تسجيل أول إصابتين بمتحور "دلتاكرون"

GMT 19:58 2022 الأحد ,13 آذار/ مارس

ارتفاع إصابات "كورونا" عالميا للمرة الأولى منذ يناير
العرب اليوم - ارتفاع إصابات "كورونا" عالميا للمرة الأولى منذ يناير

GMT 21:01 2022 الجمعة ,11 آذار/ مارس

لجنة طبية سودانية تعلن ارتفاع عدد الضحايا في دارفور إلى 35 قتيلاً
العرب اليوم - لجنة طبية سودانية تعلن ارتفاع عدد الضحايا في دارفور إلى 35 قتيلاً

GMT 18:27 2022 الجمعة ,11 آذار/ مارس

صفر وفيات بكورونا مع انخفاض الإصابات في الجزائر
العرب اليوم - صفر وفيات بكورونا مع انخفاض الإصابات في الجزائر

GMT 16:46 2022 الأربعاء ,09 آذار/ مارس

منظمة الصحة العالمية تؤكد جائحة كورونا بعيدة عن الانتهاء والفيروس يتطور
العرب اليوم - منظمة الصحة العالمية تؤكد جائحة كورونا بعيدة عن الانتهاء والفيروس يتطور

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

هيفاء وهبي تتألق بفستان مميّز وجريء في يوم ميلادها

بيروت - العرب اليوم

احتفل أعضاء فرقة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الموسيقية بيوم ميلادها في كواليس الحفل الذي أقامته في القاهرة بمفاجأة عفوية تفاعلت معها "الديفا" بخجل وحب.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمفاجأة التي أعدّها الشبان لهيفاء، حيث دخل أعضاء الفرقة الموسيقية غرفتها في الكواليس مع قالب حلوى وغنّوا لها أغنية "سنة حلوة يا جميل"، وهو ما تلقته هيفاء بحالة من الدهشة والسعادة، وتفاعلت معهم بحماسة وعبّرت عن سعادتها وحبها الكبير لهم، كما شكرتهم على المفاجأة وقالت بعفوية: "فرقتي الموسيقية، شكراً على هذه المفاجأة... أحبكم فرداً فرداً ويا رب النجاح والصحة والعافية". واختارت هيفاء للحفل فستاناً صيفياً أنيقاً باللون الأسود، بتصميم مميّز وجريء، فجاء مكشوفاً من ناحية الصدر والأكتاف مع تطريزات ناعمة بالأحجار المتلأ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:08 2022 الثلاثاء ,15 آذار/ مارس

الألوان المفضلة للنجمات في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد للأفلام
العرب اليوم - الألوان المفضلة للنجمات في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد للأفلام

GMT 10:35 2022 الثلاثاء ,15 آذار/ مارس

أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في الغردقة
العرب اليوم - أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في الغردقة

GMT 17:00 2022 السبت ,12 آذار/ مارس

خطوات يجب اتخاذها عند تجديد غرفة المنزل
العرب اليوم - خطوات يجب اتخاذها عند تجديد غرفة المنزل

GMT 15:38 2022 الثلاثاء ,15 آذار/ مارس

أمين عام حلف الناتو يؤكد على التواصل مع روسيا لتلافي أي حادث
العرب اليوم - أمين عام حلف الناتو يؤكد على التواصل مع روسيا لتلافي أي حادث

GMT 20:14 2022 الثلاثاء ,15 آذار/ مارس

تغريم الصحفية الروسية التي إحتجت على الهواء ضد الحرب مادياً وإطلاق سراحها
العرب اليوم - تغريم الصحفية الروسية التي إحتجت على الهواء ضد الحرب مادياً وإطلاق سراحها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:18 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

ينتظرك شهرًا مثمرًا يخولّك الاضطلاع على مواردك وتقييم أحوالك
العرب اليوم - ينتظرك شهرًا مثمرًا يخولّك الاضطلاع على مواردك وتقييم أحوالك

GMT 20:47 2018 الأحد ,06 أيار / مايو

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
العرب اليوم - إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

GMT 07:13 2019 الثلاثاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر

"الباتشورك" فن يقوم على خياطة قطع مختلفة بواسطة الإبرة اليدوية
العرب اليوم - "الباتشورك" فن يقوم على خياطة قطع مختلفة بواسطة الإبرة اليدوية

GMT 01:12 2016 السبت ,05 آذار/ مارس

الدكتور عادل ينصح بعدم خلع الضروس اللبنية إلا في أسوء الظروف
العرب اليوم - الدكتور عادل ينصح بعدم خلع الضروس اللبنية إلا في أسوء الظروف

GMT 18:44 2014 السبت ,02 آب / أغسطس

الزعتر والروزماري توابل تحتوي على أسرار الصحة والوزن المثالي
العرب اليوم - الزعتر والروزماري توابل تحتوي على أسرار الصحة والوزن المثالي

GMT 01:58 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

استكشاف الأحجار الكريمة الخفية على ساحل دازور الفرنسي
العرب اليوم - استكشاف الأحجار الكريمة الخفية على ساحل دازور الفرنسي

GMT 21:56 2019 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

دنيا النشار تحيي ذكرى رحيل والدها بكلمات مُبكية
العرب اليوم - دنيا النشار تحيي ذكرى رحيل والدها بكلمات مُبكية

GMT 21:59 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

عناصر غذائية جد مهمة لزيادة الرغبة الجنسية لدى الأزواج
العرب اليوم - عناصر غذائية جد مهمة لزيادة الرغبة الجنسية لدى الأزواج

GMT 13:08 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبر

طرح تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة عبر منصة "مكاني"
العرب اليوم - طرح تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة عبر منصة "مكاني"

GMT 05:21 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

الفنانة بدرية أحمد تؤكد "متصالحة مع نفسي بفساتين المهرجانات"
العرب اليوم - الفنانة بدرية أحمد تؤكد "متصالحة مع نفسي بفساتين المهرجانات"

GMT 00:32 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبر

نادية الجندي تعبر عن حزنها الشديد بسبب حادث "الروضة"
العرب اليوم - نادية الجندي تعبر عن حزنها الشديد بسبب حادث "الروضة"

GMT 18:49 2016 الإثنين ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

"منتجع واحة ميرال " من أفضل 5 فنادق في الطائف
العرب اليوم - "منتجع واحة ميرال " من أفضل 5 فنادق في الطائف

GMT 23:07 2015 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

الفنانة سمية الخشاب تنجو من حادث سير مروع
العرب اليوم - الفنانة سمية الخشاب تنجو من حادث سير مروع

GMT 01:11 2017 الأربعاء ,31 أيار / مايو

هيفاء وهبي تؤكد أن أصداء مسلسل "الحرباية" إيجابية
العرب اليوم - هيفاء وهبي تؤكد أن أصداء مسلسل "الحرباية" إيجابية

GMT 20:19 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

"الملحفة" سرّ المرأة الصحراوية في المغرب الباحثة عن الأناقة المُتفرّدة
العرب اليوم - "الملحفة" سرّ المرأة الصحراوية في المغرب الباحثة عن الأناقة المُتفرّدة

GMT 19:27 2020 الإثنين ,17 آب / أغسطس

نجمة "ذا فويس كيدز" المغربية نهيلة القلعي تُفاجئ الجمهور بجمالها
العرب اليوم - نجمة "ذا فويس كيدز" المغربية نهيلة القلعي تُفاجئ الجمهور بجمالها

GMT 13:20 2019 الجمعة ,22 شباط / فبراير

اجواء متقلبة في الجزء الأول من الشهر
العرب اليوم - اجواء متقلبة في الجزء الأول من الشهر

GMT 21:30 2019 الخميس ,24 كانون الثاني / يناير

المفوضية الأوروبية تدعم تونس بـ305 ملايين يورو
العرب اليوم - المفوضية الأوروبية تدعم تونس بـ305 ملايين يورو

GMT 09:20 2019 السبت ,19 كانون الثاني / يناير

أمير الرياض يتوج الفائزين بمسابقة للمهارات
العرب اليوم - أمير الرياض يتوج الفائزين بمسابقة للمهارات

GMT 11:16 2019 الأحد ,13 كانون الثاني / يناير

شاطئ في هاواي يتحول إلى اللون الأسود بفعل الحمم البركانية
العرب اليوم - شاطئ في هاواي يتحول إلى اللون الأسود بفعل الحمم البركانية

GMT 21:25 2018 الأربعاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

10 أسرار لا تعرفينها للحصول على شعر طويل وصحي
العرب اليوم - 10 أسرار لا تعرفينها للحصول على شعر طويل وصحي

GMT 08:29 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

"مهرجان مرسى دبي للموسيقى" يعود مجدداً مع مزيد من التسلية والتشويق
العرب اليوم - "مهرجان مرسى دبي للموسيقى" يعود مجدداً مع مزيد من التسلية والتشويق
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab