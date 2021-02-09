البرازيل تسجل تراجعا كبيرا بعدد الإصابات اليومية بكورونا

سجلت البرازيل تراجعا كبيرا بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث بلغ 23439 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة، بينما بلغ عدد الإصابات في اليوم السابق 26845. وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أنه تم تسجيل 636 وفاة بالفيروس، لافتة إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد بلغ 232170. ولفتت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ أكثر من 9.5 مليون حالة.