زيادة عدد مصابي كورونا في المستشفيات لثاني يوم على التوالي في فرنسا

أفادت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، يوم الاثنين، بارتفاع عدد مصابي كورونا بالمستشفيات وغرف الإنعاش لثاني يوم على التوالي. وزاد العدد الإجمالي التراكمي لحالات الإصابة إلى ثلاثة ملايين و341 ألف حالة، وهو سادس أكبر عدد من الإصابات في أوروبا. وارتفع عدد المرضى بالفيروس في المستشفيات بواقع 343 مريضا ليبلغ 28037 مريضا وزاد عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة بواقع 91 مريضا ليرتفع إلى 3363 مريضا. وزاد عدد الوفيات بكوفيد-19 في فرنسا بواقع 458 حالة مقابل 171 حالة أمس الأحد، فيما سجلت حصيلة إصابات يومية منخفضة ككل يوم الاثنين قدرت بـ4317 إصابة.