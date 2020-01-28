الصين ترجئ لأجل غير مسمّى موعد استئناف الدراسة في كل المدارس والجامعات بسبب كورونا
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الصين ترجئ لأجل غير مسمّى موعد استئناف الدراسة في كل المدارس والجامعات بسبب كورونا

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العرب اليوم - الصين ترجئ لأجل غير مسمّى موعد استئناف الدراسة في كل المدارس والجامعات بسبب كورونا

فيروس كورونا
بكين - العرب اليوم

الصين ترجئ لأجل غير مسمّى موعد استئناف الدراسة في كل المدارس والجامعات بسبب كورونا

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الصين ترجئ لأجل غير مسمّى موعد استئناف الدراسة في كل المدارس والجامعات بسبب كورونا الصين ترجئ لأجل غير مسمّى موعد استئناف الدراسة في كل المدارس والجامعات بسبب كورونا



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