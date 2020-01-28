ارتفعت حصيلة الضحايا الذين حصدهم فيروس كورونا "الجديد إلى 106 وفيات في الصين، حيث واصل الوباء تفشيه مع تسجيل حوالى 1300 إصابة جديدة، بحسب ما أعلنت السلطات، الثلاثاء.

وقالت لجنة الصحة في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد، والتي ظهر في عاصمتها ووهان للمرة الأولى "فيروس كورونا المستجد 2019"، إن الفيروس حصد أرواح 24 شخصا جديدا لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 106".

وأضافت "انتقلت العدوى إلى 1291 شخصا آخر مما رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أكثر من 4 آلاف حالة".

كما أعلنت السلطات الصينية إرجاء موعد استئناف الدراسة في كل المدارس والجامعات بسبب كورونا لأجل غير مسمى.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الألمانية تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن المصاب رجل يقيم في إقليم بافاريا جنوبي البلاد ووضع في العزل الصحي.

وبهذه الإصابة تصبح ألمانيا ثاني دولة في أوروبا يصل إليها فيروس كورونا المستجدّ بعد فرنسا، التي سجّلت فيها حتى اليوم 3 إصابت مؤكدة.

والمصابون الثلاثة في فرنسا، أحدهم في بوردو (جنوب غرب) والباقيان في باريس، سافروا مؤخراً إلى الصين.

وتعمل دول عدة على إجلاء رعاياها من ووهان، فيما أعلنت منغوليا إغلاق حدودها البرية مع الصين منها لتفشي الوباء.

والوباء هو نوع جديد من فيروس كورونا وهي سلالة تضم عددا كبيرا من الفيروسات، التي قد تؤدي إلى أمراض على غرار الزكام، إنما أيضا إلى أمراض أخرى أكثر خطورة مثل السارس.