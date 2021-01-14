جامعة هوبكينز تؤكد أن عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز الـ 23 مليون حالة
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جامعة "هوبكينز" تؤكد أن عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز الـ 23 مليون حالة

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العرب اليوم - جامعة "هوبكينز" تؤكد أن عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز الـ 23 مليون حالة

فيروس كورونا المستجد
واشنطن - العرب اليوم

أظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكينز" الأميركية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ 23 مليون حالة.وأشارت بيانات الجامعة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 23 مليونا و29 ألفا و450 حالة، وحصيلة الضحايا 383 ألفا و939 شخصا.تجدر الإشارة إلى أن جامعة جونز هوبكينز تتابع البيانات التي تنشرها السلطات المحلية والفدرالية في الولايات المتحدة، إضافة إلى تقارير وسائل الإعلام والمصادر المفتوحة للبيانات.وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا منذ فترة طويلة.

صحة عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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جامعة هوبكينز تؤكد أن عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز الـ 23 مليون حالة جامعة هوبكينز تؤكد أن عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز الـ 23 مليون حالة



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إطلالة بريانكا شوبرا تخطف الأنظار أينما حلّت، وقد نجحت خلال مسيرتها التمثيلية وإطلالاتها على السجادة الحمراء في أهم المهرجانات العالمية بأن تتحوّل إلى أيقونة عالمية للموضة وقد حملت إطلالة بريانكا شوبرا على المدى السنوات الماضية توقيع أشهر دور الأزياء العالمية. لكن صورة لها وهي في عمر الـ17 كشفت التبدّل الكبير في إطلالة بريانكا شوبرا خلال 21 عاماً.شاهدي معنا إطلالة بريانكا شوبرا قبل حصولها على لقب ملكة جمال العالم عام 2000 وتحوّلها لاحقاً إلى أشهر الممثلات حول العالم وليس فقط في بوليوود.نشرت بريانكا عبر صفحتها على إنستغرام صورة لها وهي بعمر الـ17 عاماً، وعلّقت عليها بالقول  " Lean, mean and all of 17!!!"، وظهرت فيها نحيلة جداً وبلوك يختلف تماماً عن إطلالات بريانكا شوبرا التي عوّدتنا عليها. بريانكا أطلت في عمر الـ17 بتوب قصيرة نسّقت...المزيد

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